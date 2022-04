15 présumés cybercriminels nigérians arrêtés à Sèmè-Kpodji

Alertés pour interrompre une bagarre entre des individus de nationalité nigériane, les éléments du commissariat d’Agblangandan ont interpellé en début de semaine, 15 présumés cybercriminels à Sèkandji, dans la commune de Sèmè-Kpodji.



Les Nigérians bagarreurs à la vue de la police, se sont retranchés dans leurs chambres, empêchant les hommes en uniforme d’y accéder. Les policiers poussent leur curiosité et accèdent aux lieux, en présence du propriétaire, renseignent nos sources.

La perquisition effectuée sur les lieux a permis de saisir 15 ordinateurs portables avec accessoires, 17 téléphones portables de différentes marques, 17 plaquettes de carte sim tous réseaux confondus, et 07 cartes bancaires du Nigéria.

En garde à vue depuis quelques jours, ils seront présentés au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce vendredi 08 avril 2022.

