15 personnes dont un agent de la poste arrêtées

Quinze personnes dont six agents de la société Inter-Com Bénin et un agent de la poste ont été déposées en prison pour une affaire de cybercriminalité sur le réseau financier ‘’postal office’’.

Un agent de la poste, cerveau d’un réseau de cybercriminels sur ‘’postal office’’, six agents de la société Inter-Com Bénin et huit autres personnes ont été arrêtés la semaine écoulée.

Les prévenus sont poursuivis pour leur implication dans une affaire de cybercriminalité sur le réseau financier ‘’postal office’’, un logiciel de gestion intégrée des services de la poste.

M. M.

4 juillet 2022 par