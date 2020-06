La seconde session criminelle du tribunal de première instance de première classe de Pobè s’est ouverte ce jeudi 25 juin 2020. Au total, 15 dossiers sont inscrits au rôle de ladite session qui connaitra la comparution devant les juges, de 25 accusés dont 19 en détention préventive.

Selon le procureur de la République près le tribunal de Pobè, Dossa Justin Agassounon, cette seconde session se tient dans un contexte marqué par la mise en œuvre des réformes entreprises dans le secteur judiciaire. A l’en croire, ces réformes ont trait entre autres, à l’évolution du droit pénal et l’organisation judiciaire en République du Bénin à travers l’adoption et la promulgation de la loi n°2018-14 du 02 juillet 2018 modifiant et complétant la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin et la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin.

F. A. A.

25 juin 2020 par