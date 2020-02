14 personnes condamnées dont 11 expulsées du pays

Statuant en matière correctionnelle lundi 17 février dernier, le Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a prononcé la condamnation de 14 personnes. Parmi elles, 11 ont été expulsées du territoire national après avoir purgé leurs peines.

Selon les informations publiées par La Nation, les mis en cause ont été condamnés à des peines d’emprisonnement allant de 02 à 05 ans, et des amendes estimées à 13 millions de francs CFA à verser au Trésor public.

Au cours de cette audience, sur les 04 dossiers vidés par la Cour présidée par le magistrat Cyriaque Dossa, deux personnes ont été acquittées des fins de poursuite.

Les affaires portent sur des faits d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique et de blanchiment de capitaux.

F. A. A.

19 février 2020 par