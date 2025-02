14 nominations dans 02 Ministères ce 12 février

Le gouvernement a procédé, en conseil des ministres ce mercredi 12 février 2025, à des nominations et au Ministère des enseignements maternel et primaire et au Ministère du numérique et de la digitalisation.

Les nominations ci-après ont été prononcées :

•Au ministère des Enseignements Maternel et Primaire

– Directeur de l’Enseignement maternel

Monsieur Chellon Pierre HOUNKANDJI

– Directeurs des Ecoles normales d’Instituteurs comme ci-après :

• Allada

Monsieur Blaise GAHOU

• Djougou

Monsieur Augustin Gbadessi MONHA

• Kandi

Monsieur Mamadou COCHONI OGA SAIDOU

•Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, au terme du processus de sélection conduit par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

– Directrice générale de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) S.A.

Madame Angela AQUEREBURU RABATEL

– Directeur général de l’Oce national d’Imprimerie et de Presse

Monsieur Bertin SOWAKOUDE

– Directrice de la Télévision nationale

Madame Angela AQUEREBURU RABATEL, cumulativement avec ses fonctions de Directrice générale de la SRTB

– Directrice de Bénin TV Alafia

Madame Détondji Jemima CATRAYE

– Directrice de Bénin TV Juniors

Madame Inès GAROUE FACIA

– Directeur de Radio Bénin

Monsieur Gildas Serge AYAKA

– Directeur de Radio Bénin Alaa

Monsieur Urbain SESSOU

– Directrice de KIFF FM

Madame Latowon Hermine AKPONNA

– Directeur de Radio Parakou

Monsieur Ogouchina KOUNDE

– Directeur de Publication du quotidien LA NATION

Monsieur Paul AMOUSSOU.

12 février 2025 par ,