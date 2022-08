14 ministres du gouvernement Talon à l’UPR

Quatorze ministres du gouvernement du président Patrice Talon sont membres du parti Union Progressiste Le Renouveau (UPR), né de la fusion du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji et de l’Union Progressiste (UP) présidé par professeur Joseph Djogbénou.

C’est plus de la moitié d’un gouvernement de vingt-trois membres qui appartient au parti dont la composition des instances dirigeantes a été rendue publique, dimanche 21 août 2022, lors d’un congrès, à Porto-Novo.

Les ministres membres de l’UPR

1- Alassane Seidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique

2- Aurélien Agbénonci, ministre des affaires étrangères et de la coopération

3- Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé

4- Fortunet Nouatin, ministre de la défense nationale

5- Gaston Dossouhoui, ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche

6- Jean Michel Abimbola, ministre du tourisme, de la culture et des arts

7- José Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable

8- Oswald Homeky, ministre des sports

9- Pascal Irénée Koupaki, ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence de la République

10- Raphaël Akotégnon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale

11- Romuald Wadagni, ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances

12- Sévérin Quenum, garde des sceaux, ministre de la Justice et de la Législation

13- Véronique Tognifodé, ministre des affaires sociales et de la micro finance

14- Yves Kouaro Chabi, ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle

23 août 2022