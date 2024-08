14 clusters bénéficient de matériels et équipements

Des matériels et équipements ont été remis, mardi 20 août 2024, à 14 clusters agricoles des communes de Malanville, Copargo, Djougou et Ouaké lors d’une cérémonie à la Cellule Communale de Djougou. C’est dans le cadre du Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés Agricoles des Zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques (PRRéCAZ).

Le gouvernement béninois appuie 14 clusters en matériels et équipements agricoles. Il s’agit entre autres de tracteurs, de motoculteurs, de batteuse-vanneuse, de motopompes, de décortiqueuses, de semoirs, de kits d’étuvage, de tricycles, de moulins à grain de soja, et des équipements de Protection Individuelle. Ces matériels sont évalués à 278.000.000 FCFA.

Avec ces matériels, les clusters agricoles pourront améliorer leur performance et accroître leur compétitivité sur les marchés locaux, nationaux et internationaux. Le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), Dossa Aguemon a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des différents matériels et équipements agricoles mis à leur disposition afin que les efforts consentis pour leur acquisition ne soient pas vains.

Le Projet de Renforcement de la Résilience des Communautés Agricoles des Zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques (PRRéCAZ) vise à « renforcer les capacités des clusters positionnés sur l’intégration agriculture - élevage en vue d’accroître la production et faciliter la mise en marché de leurs produits ». Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est l’un des partenaires techniques et financiers.

