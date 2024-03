13 personnes dont une femme interpellées pour vol de soja

Les éléments du commissariat du 6e arrondissement de Cotonou ont procédé au démantèlement d’un réseau spécialisé dans le dépotage frauduleux et de vol de soja dans les conteneurs dans la nuit du vendredi au samedi 23 mars 2024. Treize personnes dont une femme ont été interpellées par la police.

Des individus spécialisés dans le dépotage frauduleux et de vol de soja dans les conteneurs aux mains de la police. Ils ont été interpellés dans la nuit du vendredi au samedi 23 mars 2024 au quartier Aïdjèdo-Vignon à Cotonou.

Organisés en bade, leur mode opératoire selon la police, consiste à dépoter nuitamment des conteneurs plombés chargés de soja et déposés sur les camions à destination du port de Cotonou, et d’y soustraire des sacs. Les mis en causes selon la police, opèrent avec la complicité des conducteurs. Pour parfaire leur sale besogne, ils substituent les sacs de soja soutirés par des sacs chargés de sable marin ou de pierres et replacent les plombs à l’identique.

La perquisition effectuée au domicile du principal receleur à Abomey-Calavi, au quartier Bidossessi a permis de saisir une cargaison de soja. Au total, 13 personnes dont une 01 femme ont été interpellées. 02 motocyclettes et 171 sacs communément appelés « DANGOTE », ainsi que 10 sacs de 100 kilogrammes remplis de soja ont été saisis, renseigne la police qui informe par ailleurs que le constat d’huissier a révélé que le conteneur dévalisé était déjà chargé de 212 sacs « DANGOTE » remplis de sable lagunaire soigneusement attachés avec des cordes et une petite quantité de soja.

L’enquête se poursuit.

