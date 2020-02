Le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a signé une Convention-cadre avec Bpifrance Financement pour l’installation de 15.000 lampadaires photovoltaïques pour l’éclairage public de voiries dans 9 agglomérations du Grand Nokoué, dont les villes de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo, et de Sèmè-Kpodji dans le cadre de l’asphaltage. D’après un communiqué du ministre en date de ce mercredi 26 février 2020, le Bénin dans le cadre de ladite convention a levé la somme de 20,6 millions d’euros, soit 13,5 milliards de francs CFA. Ces fonds permettront le financement d’équipement d’éclairage public fourni par l’entreprise française Fonroche Lighting.

Cette transaction selon le communiqué, démontre à nouveau la capacité du Bénin à structurer des financements innovants dans le but d’optimiser ses conditions d’emprunt et à lier des partenaires à long terme avec des entités stratégiques.

