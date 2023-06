125.000 plants de palmier à huile aux planteurs

Le gouvernement appuie l’installation de nouvelles palmeraies. 125.000 plants de palmiers à huile subventionnés ont été remis, vendredi 02 juin 2023, aux planteurs dans le cadre de la 4è édition de la campagne de plantation de plants de palmier à huile subventionnés.

La campagne 2023-2024 de plantation de plants de palmiers à huile subventionnés a été lancée, vendredi 02 juin 2023 à Zagnanado dans l’exploitation du producteur Innocent Sékou. À l’occasion du lancement, le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche a exprimé la reconnaissance des planteurs au Chef de l’État qui a su, méthodiquement, faire programmer les cultures et les spéculations à hautes valeurs ajoutées qui permettraient de mettre le pays au travail. « Entre autres, il y a le palmier à huile. Ces spéculations apportent nécessairement un plus à l’économie nationale et aux planteurs. Et je voudrais que chacun de nous puisse profiter de cette opportunité pour s’inscrire dans la durée, pour préparer le soir de sa vie. L’agriculture, ce n’est pas que le maïs, le riz, le soja, mais il y a aussi les plantes pérennes. Et c’est l’une des raisons pour lesquelles l’agriculteur doit pouvoir préparer sa retraite paisible. La seconde retraite, c’est l’élevage. Et la troisième, c’est l’investissement dans le capital humain », a expliqué Gaston Cossi Dossouhoui.

Au total, 125.000 plants subventionnés ont été mis à la disposition des planteurs de palmier à huile pour l’installation de 1.700 hectares de palmeraies au titre de la campagne agricole 2023-2024.

Pour Innocent Sekou, planteur dont le site a abrité la cérémonie de lancement de la campagne et de la mise en terre symbolique des plants, « le Chef de l’État est le bon samaritain des agriculteurs béninois ».

Démarré en 2021, l’appui à l’installation de nouvelles plantations de palmeraies, a permis la mise en place de 387.628 plants de palmier pour une superficie installée de 5.300 hectares dont 548 hectares par les femmes de 2021 à 2023. Le programme a déjà impacté 2.375 bénéficiaires dont 256 femmes. Le tout pour un coût global de 426.390.800 FCFA. La mise en place des graines au profit des pépinières délocalisées dans les Coopératives d’Aménagement Rural (CAR) a permis l’installation d’environ 4.000 hectares de parcelles abattues non replantées. L’objectif est d’atteindre l’installation de 25.000 hectares de nouvelles palmeraies, l’amélioration d’au moins 20% du rendement moyen et l’amélioration de la transformation par la raffinerie et la savonnerie pour la satisfaction du marché national et celui de la sous-région.

L’appui du Plan National de Développement de la Filière Palmier à Huile (PNDF PH) consiste à apporter 50% des plants nécessaires à l’installation de la superficie retenue ; les bénéficiaires quant à eux apportent la contrepartie de 50% tout en s’engageant à respecter rigoureusement les itinéraires techniques de conduite d’une plantation de palmier à huile sélectionné.

