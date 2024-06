124.860 candidats au BEPC lundi prochain

Les épreuves écrites du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2024, se déroulent du lundi 10 au mercredi 12 juin 2024 sur toute l’étendue du territoire national. Voici les statistiques à cet examen.

124.860 candidats dont 63164 garçons et 61696 filles composeront dès lundi 10 juin 2024 à l’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), session de juin 2024.

Le nombre d’inscrits s’est accru de 2,48% soit 3016 candidats comparativement à 2023.

58 candidats amblyopes et malentendants composeront à cette session de juin 2024 prévue du 10 au 12 juin 2024. Cet effectif de candidats à besoins spécifiques est également en accroissement de 18 inscrits soit un taux de 45% comparativement à 2023.

Le plus jeune candidat est âgé de 11 ans et le plus âgé a 52 ans.

En 2024, le nombre d’inscrits a chuté respectivement dans les départements des Collines (-18,94%) ; du Plateau (-10,92%) ; du Zou (-6,91%) et du Littoral (-1,52%), selon des statistiques de la Direction des Examens et Concours (DEC).

M. M.

7 juin 2024 par ,