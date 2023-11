12.943 km de pistes rurales et 2.678 km de routes à réfectionner

Des travaux de réfection de pistes rurales et de routes en terres classées sont prévus au titre de la campagne 2023-2024 d’entretien périodique des infrastructures routières, a annoncé le gouvernement en conseil des ministres.

Le gouvernement a annoncé des travaux de réfection de pistes rurales et de routes classées dans tous les départements du Bénin à l’exception du Littoral. Ces travaux, selon le programme de réfection de pistes rurales et de routes en terre classées au titre de la campagne 2023-2024 « portent sur un linéaire de 12.943,60 km de pistes rurales et 2.678,552 km de routes en terre classées dans tous les départements à l’exception du Littoral ».

Selon le conseil des ministres du mercredi 29 novembre 2023, les travaux « interviennent surtout dans le cadre de l’entretien périodique de ces pistes et routes, dans le but de faciliter l’accès aux zones de production et de permettre aux producteurs des diverses régions agricoles, l’écoulement sans difficulté des produits vers les lieux de transactions commerciales ».

Le Conseil a autorisé la contractualisation avec les entreprises et les bureaux de contrôle en capacité d’assurer la bonne exécution des travaux.

M. M.

29 novembre 2023 par ,