1091 candidats à l’assaut du Master

Le directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Rogatien TOSSOU a procédé samedi 12 novembre 2022, au lancement des épreuves écrites de l’examen national de Master. 1091 candidats composent dans deux centres de composition.

Les épreuves écrites de l’examen national de Master officiellement lancées. Le directeur de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Rogatien TOSSOU a donné le top samedi 12 novembre. 1091 candidats affrontent les différentes épreuves dans 07 filières à savoir, Banque et Finances, Finances-Comptabilité-Audi, Assurance, Gestion des Ressources Humaines, Marketing-Communication et Commerce, Transport et Logis, Entrepreneuriat et Gestion des Projets.

L’examen se déroule dans 02 centres de composition. Il s’agit du CEG Ste Rita, et du collège catholique Père Aupiais à Cotonou.

F. A. A.

13 novembre 2022 par ,