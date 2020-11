107,7 milliards FCFA pour l’enseignement secondaire

Le projet de budget 2021 du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle s’élève à 107.766.000.000 FCFA. Il est en accroissement de plus de 19% par rapport au budget de l’année 2021.

Selon les explications du ministre Mahougnon Kakpo à l’issue de son passage devant la commission budgétaire, le budget s’inscrit dans la vision du Chef de l’Etat Patrice Talon en ce qui concerne la formation professionnelle. A l’en croire, il faut un budget conséquent pour atteindre cet objectif. Le budget permettra de former les formateurs, de recruter et former le maximum d’enseignants pour résorber le déficit, de former les membres du corps d’encadrement tels que les Conseillers Pédagogiques et les Inspecteurs, la construction de plusieurs infrastructures, et autres.

« Il y a le secteur de l’alphabétisation parce que le Gouvernement a opté pour l’alphabétisation fonctionnelle. Cette alphabétisation permet aux déscolarisés et aux non scolarisés de pouvoir partir de l’alphabétisation, soit dans leur langue, soit en français pour pouvoir accompagner leurs activités économiques. C’est ce que nous allons également poursuivre avec les ressources mises à notre disposition », a expliqué le ministre.

Répondant aux préoccupations concernant le nombre insuffisant d’enseignants déployés pour le compte de l’année 2020-2021, le ministre a indiqué qu’un autre test de constitution de la base de données sera organisé le 12 décembre 2020. « Le communiqué commence à passer déjà et je pense que cela va nous permettre de recruter des enseignants dans les matières où il y a des déficits notamment, en Mathématiques, PCT et en Français pour que, au début de janvier ou à la fin du mois de décembre, nous puissions déployer ceux-là dans les classes. De toutes les façons, ces questions seront résolues d’ici à la fin du mois de décembre au plus tard et notre école redémarrera de façon sécurisée », a expliqué le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle.

