106 milliards FCFA pour le ministère des infrastructures

Le ministre des infrastructures et du transport a défendu, jeudi 26 novembre 2020, le budget de son département au titre de l’exercice 2021. Le montant du budget s’élève à 106.610.935.000 FCFA. Comparativement à l’exercice 2020, le budget 2021 connaît un accroissement de 17%. Selon Hervé Hêhomey, ministre des infrastructures et des transports, ce budget permettra de mettre en œuvre les programmes de transports aérien, maritime, terrestre, la sécurité routière, l’entretien et la construction de routes et d’infrastructures de transport rural.

L’objectif des quatre programmes est de développer et gérer entre autres le réseau d’infrastructures routières et fluviaux-lagunaire, construire des ouvrages, aménager des pistes rurales et entretenir les différentes infrastructures, améliorer la sécurité routière et la sûreté à l’aéroport.

A l’issue de la présentation du ministre, les députés membres de la commission budgétaire ont salué les efforts du gouvernement en ce qui concerne la construction des infrastructures.

Le ministre a rassuré les députés que son département fera le suivi pour la réalisation d’infrastructures de qualité.

