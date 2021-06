105,6 millions dollars de la BID pour drainer les eaux pluviales à Cotonou

Le Conseil d’Administration de la Banque islamique de développement (BID) a approuvé le 20 juin dernier un financement de 105,6 millions de dollars au Bénin pour la lutte contre les inondations à Cotonou.

La Banque islamique de développement (BID) vient en appui aux efforts du Bénin dans la lutte contre les inondations. Grâce à un prêt de 105,6 millions de dollars, de nouveaux systèmes de drainage des eaux pluviales seront installés à Cotonou à travers la construction de 13 km de canaux de collecte.

16 km de routes seront revêtues. 150 000 personnes dont 51 % de femmes de cinq municipalités bénéficieront de ces travaux. Il est prévu la création d’au moins 600 000 emplois.

Le Bénin est l’un des pays de l’Afrique touché par les inondations. L’une des initiatives du gouvernement béninois pour réduire les risques est la mise en place du Projet d’assainissement pluvial des villes secondaires (PAPVS).

Le projet a pour but d’améliorer le cadre de vie des populations par l’extension et la réhabilitation des systèmes primaires et secondaires de drainage des eaux pluviales, la réhabilitation des routes connexes dans les villes de Sèmè-Podji et d’Abomey-Calavi. Le PAPVS prévoit également le drainage des eaux pluviales dans d’autres villes du Bénin à savoir Porto-Novo, Bohicon, Natitingou, Abomey, Ouidah et Parakou.

AAA.

