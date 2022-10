103500 doses de vaccin contre la rage réceptionnées

Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui a réceptionné dimanche 23 octobre 2022 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, 103500 doses de vaccin contre la rage. La réception de cette quantité de vaccin permettra d’assurer la prochaine campagne de vaccination antirabique.

Plus de soucis pour le déroulement de la prochaine campagne de vaccination contre la rage au Bénin. Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a réceptionné dimanche 23 octobre 2022, 103500 doses de vaccin. A travers la réception de cette quantité de vaccin, Gaston Dossouhoui entend « faire une campagne de masse de vaccination des chiens, des chats et des singes ». Le colis réceptionné fait-il savoir, va permettre de « couvrir suffisamment toutes les régions du pays et ce, pendant au moins 03 ans ». En prélude à la campagne de vaccination qui démarre bientôt, il a invité les acteurs de la chaîne de vaccination à se tenir prêts.

La réception des 103500 doses de vaccin s’inscrit dans le cadre de la campagne zéro cas de rage sur le territoire béninois d’ici 2030.

F. A. A.

