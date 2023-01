102 millions FCFA débloqués pour le personnel parlementaire

Le gouvernement à travers le Ministre d’Etat en chargé de l’Economie et des Finances a mis à la disposition de l’Assemblée nationale, 8è législature 102 millions FCFA nécessaires au paiement des allocations familiales du Personnel parlementaire en activité et de la pension du personnel admis à la retraite. L’annonce a été faite, jeudi 26 janvier 2023, par le président du parlement Louis Gbèhounou Vlavonou.

A l’occasion de la présentation des vœux du personnel parlementaire au président de l’Assemblée nationale, 8è législature ce jeudi 26 janvier 2023, une bonne nouvelle a été annoncée au personnel parlementaire en activité ainsi que ceux admis à la retraite.

« Les 102 millions qu’il faut mobiliser afin de débloquer les paiements des allocations familiales du Personnel parlementaire en activité et qui affecte par la même occasion la pension du personnel parlementaire admis à la retraite, viennent d’être mis à notre disposition par le Gouvernement à travers le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et des Finances », a annoncé Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale, 8è législature, au Secrétaire général du Syndicat Autonome du Personnel de l’Assemblée Nationale (SYNAPA) Fulbert Akpédjé Acapo.

Le président de l’Assemblée nationale a remercié le président Patrice Talon avant d’ordonner le « paiement de la prime de fin de législature ».

Il a souhaité ses « vœux de paix, de santé et de réussite pour l’année 2023 » à tout le Personnel parlementaire.

M. M.

26 janvier 2023 par ,