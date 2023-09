101 écoles primaires et maternelles de Bohicon dotées de mobiliers scolaires

Le maire Rufino d’Almeïda a procédé mardi 26 septembre 2023, à la mise à disposition de mobiliers scolaires à 101 écoles primaires et maternelles publiques de la commune de Bohicon.

Fin du calvaire pour les apprenants de plusieurs écoles primaires, maternelles publiques de Bohicon. Il s’agit au total de 1300 tables-bancs pour écoliers du primaire, 400 tablettes et 250 chaisettes pour enfants de la maternelle, 100 armoires de rangement 45 tables et 29 chaises pour enseignants et 20 bureaux accompagnés de 20 chaises pour directeurs. Les mobiliers ont été mis à la disposition de la Région Pédagogique 42 par le maire Rufino d’Almeida en présence de quelques directeurs des écoles bénéficiaires et conseillers pédagogiques.

L’action de la mairie, une première dans l’histoire de Bohicon a été saluée par les acteurs du système éducatif. « Les enfants étaient à 4 voire à 5 sur les bancs dans nos classes (...). Ce geste fort louable est le bienvenu et je remercie le Maire au nom des élèves et des enseignants », a confié Lawani Maimounatou, Directrice EPP Manaboè B.

Pour le Directeur le l’EPP Alikpa (Sodohomè), Jachrist Adogbo Medagbé, avec cet important geste, les apprenants étudieront dans de meilleures conditions pour de meilleurs résultats. Une deuxième vague de commande est prévue dans le budget communal en cours aux fins de doter les classes encore déficitaires de mobiliers adéquats pour enseignants et écoliers.

