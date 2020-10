100 points Wifi seront installés pour les étudiants

Les difficultés de connexion internet des étudiants de l’Université de Parakou (UNIPAR) seront bientôt conjuguées au passé. Le ministre du numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, au cours d’une séance d’échanges le week-end écoulé a annoncé l’installation de 100 points Wifi à l’UNIPAR.

Le recteur Prosper Gandaho a exprimé sa reconnaissance au gouvernement pour ses actions dans le domaine du numérique.

Au cours de la séance d’échanges consacrée aux réalisations du président Patrice Talon, Aurélie Adam Soulé Zoumarou, a exposé aux étudiants secteur par secteur, les grandes réalisations du quinquennat qui s’achève.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur, l’une des grandes actions reste la réorganisation de la carte universitaire du Bénin. Le pays compte désormais 04 universités dont deux pluridisciplinaires (Université d’Abomey-Calavi et l’Université de Parakou), et deux autres thématiques, a rappelé la ministre.

Dans le secteur du coton où la production en 2016 tournait autour des 200.000 tonnes, la production a presque triplée passant à plus de 700.000 tonnes. Ce qui fait désormais du Bénin, le premier producteur de l’or blanc dans la région Afrique de l’Ouest devant le Burkina Faso, le Mali, et la Côte d’Ivoire.

Du point de vue des infrastructures routières, plus de 1300 km de routes ont été réalisés.

Aurélie Adam Soulé Zoumarou n’a pas oublié le secteur du numérique et de la digitalisation dont elle a la charge. Elle a évoqué entre autres, le cadre règlementaire, le Code du numérique.

Sans oublier la mise en place de salles multimédias dans des établissements de l’enseignement secondaire, et à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature (ENAM).

La séance d’échanges qui a eu lieu dans l’amphi 1000 de l’UNIPAR a été marquée par la présence du secrétaire général de la préfecture du Borgou, et du maire de la ville de Parakou.

F. A. A.

12 octobre 2020 par