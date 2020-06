10 personnes condamnées lundi dernier

La 2ème Chambre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a vidé le lundi 08 juin dernier, 12 dossiers lors d’une audience correctionnelle. Sur l’ensemble, 10 accusés ont été condamnés pour des faits de fraude pour examens et concours publics, d’escroquerie par le biais d’un système informatique, ou d’un réseau de communication électronique.

Sur les 10 personnes inculpées, 04 ont été condamnées à 05 ans d’emprisonnement ferme ; 03 autres à 05 ans dont 04 ans ferme et un avec sursis. Deux autres accusés ont été condamnés à 05 ans d’emprisonnement dont 03 fermes et 02 de sursis, et une personne a écopé de 05 ans d’emprisonnement dont deux ferme et 03 de sursis.

La Chambre correctionnelle a acquitté deux autres accusés au bénéfice du doute.

Les personnes condamnées devront également payer des amendes dans les caisses du Trésor public. Le montant total des amendes est estimé à 13,5 millions de francs CFA.

F. A. A.

11 juin 2020 par