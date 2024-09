10 groupes devant le jury ce samedi 14 septembre

L’Institut Français du Bénin est fier d’annoncer la tenue de la troisième édition de Tremplin Musique, qui se déroulera le samedi 14 septembre à 15h sous la paillotte de l’institut français de Cotonou.

Un événement à ne pas manquer pour tous les amateurs de musique et de talents émergents. Cette année, 10 groupes béninois présélectionnés auront l’opportunité de se produire devant un jury de professionnels dans le cadre de la troisième édition de Tremplin Musique. Le jury délibérera en direct pour désigner le lauréat de cette édition 2024.

Liste des 10 groupes en lice pour l’édition 2024

– Trio Okan, groupe de musique tradi-afro-funk (Cotonou)

– Whendoband, groupe de musique au style mélangeant divers influences (Cotonou)

– Fifamè, style tradi-moderne (Cotonou)

– Israël FIOGBE, style tradi-moderne (Abomey-Calavi)

– Ayomikoun Brass Band (Porto-Novo)

– SABIRATH, style afro reggae (Cotonou)

– Dahomey Percu, musique tradi-moderne (Grand-Popo)

– Kabiessi, orchestre de femmes (Parakou)

– Handi Rytmo, style gospel et variétés (Cotonou)

– OZO, groupe de rap (Cotonou)

Le public est chaleureusement invité à assister à ce concours en libre accès, dans une ambiance festive et conviviale. Véritable moment de découverte musicale et de partage, Tremplin Musique est une belle vitrine pour la scène musicale béninoise, offrant une chance unique à ces talents de se faire connaître et d’aller

plus loin dans leur carrière. Le lauréat 2024 bénéficiera d’un appui exceptionnel de l’Institut Français du Bénin ,et d’une tournée dans plusieurs villes du Bénin. Venez nombreux pour soutenir les artistes et profiter d’une soirée mémorable pleine de musique, de passion et d’énergie. Ensemble, célébrons le talent béninois et encourageons la prochaine génération d’étoiles montantes !

Rendez-vous le samedi 14 septembre à 15h à l’Institut Français du Bénin. Entrée libre et gratuite. En 2023, les membres du jury avaient élu à l’unanimité Kumpan et Kaba Groove, lauréat de l’édition « Tremplin » Musique 2023.

Source : Communiqué de Presse

