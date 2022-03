10 ans de prison pour le promoteur d’une structure illégale

Poursuivi pour « escroquerie avec appel public », le promoteur de ASS Consulting International, une structure de microfinance sans agrément a été condamné, mardi 22 février 2022, par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet).

Dix (10) ans de prison dont 5 ans fermes, 5 avec sursis et 560 millions FCFA d’amende. C’est la peine de condamnation de Isboulaye Assani, promoteur de ASS Consulting International, une structure de placement d’argent non agréée.

Le verdict de la Criet est tombé mardi 22 février 2022 dans l’affaire de centaines de millions de FCFA spoliés à des épargnants de la structure de microfinance illégale. L’affaire était pendante devant la justice depuis plusieurs années. Mardi dernier, le dossier a été mis en délibéré. Ce n’est qu’à l’audience du mardi 22 février 2022 que le sieur Isboulaye Assani a été fixé sur son sort. En liberté provisoire après une première détention de 46 mois, Isboulaye Assani retourne en prison à l’issue de l’audience.

