07 tonnes d’ananas avariés saisies à Djougou

Des tonnes d’ananas impropres à la consommation et mis en vente à Djougou ont été saisies ce lundi 20 janvier 2020 par la direction départementale de l’agriculture de l’élevage et de la pêche de la Donga en collaboration avec la direction départementale de la santé du département et de la Police républicaine.

Selon les propos de l’équipe rapportés par l’Abp, « le contrôle effectué révèle que les fruits d’ananas sont dans un état de putréfaction avancé et impropre à la consommation ». 07 tonnes d’ananas ont été donc saisies.

Le véhicule chargé de la marchandise provenant de Houégbo depuis le 11 janvier pour le Mali a eu une panne et le propriétaire a décidé de vendre le produit malgré son état impropre à la consommation.

Akpédjé AYOSSO

21 janvier 2020 par