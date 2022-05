07 nominations dans deux ministères

Plusieurs cadres de l’administration ont été promus à divers postes, ce mercredi 11 mai 2022, en Conseil des ministres au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique et au ministère du cadre de vie et du développement durable.



Au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique

Conseiller technique à la Sécurité : Contrôleur général de police Eric Kossi AGOSOUNON

Au ministère du cadre de vie et du développement durable

Secrétaire général adjoint du ministère : M. Delphin AÏDJI

Conseiller technique aux réformes : M. Koffi Sévérin NSIA

Conseiller technique juridique : M. Vignonzangbé Juriph Ancel TOKPO

Directeur général du Développement urbain : M. Ghislain Comlan HOUNNOU

Directeur général de l’Institut géographique national : M. Alain Sourou KIKI

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : M. Mémanton BONI YALLA.

11 mai 2022 par