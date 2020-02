07 nominations dans deux ministères

En Conseil des ministres ce mercredi 5 février 2020, le gouvernement a procédé à 07 nominations au ministère de l’agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et celui des Enseignements Martenel Et Primaire.

Sur propositions des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées.

Au ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche

Directrice générale de l’Agence territoriale de Développement agricole (ATDA) Pôle 3 : Madame Richikatou SALE

Directeur général de l’ATDA Pôle 5 : Monsieur Didier AGONYISSA

Directrice générale de l’ATDA Pôle 6 : Madame Adjoua Eudoxie Gladys TOSSOU épouse LOKOSSOU

Directeur général de l’ATDA Pôle 7 : Monsieur Agossou Prosper Anthenne SAGBO

Au ministère des Enseignements Maternel et Primaire

Directeur adjoint de Cabinet : Monsieur Akanda Olouwa Raliou ARINLOYE

Conseiller technique à la décentralisation, à la déconcentration et à la coopération : Madame Alice MINGNINOU

Conseiller technique au suivi des Réformes et des Projets/

Programmes : Monsieur Nicodème Lawalé Mescario d’ALMEIDA.

Akpédjé AYOSSO

