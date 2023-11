06 bureaux d’études recrutés dans les 12 départements du Bénin

Le gouvernement a marqué son accord mercredi 29 novembre 2023 en Conseil des ministres, pour le recrutement de bureaux d’études techniques pour la validation des dossiers d’exécution, le suivi et le contrôle des travaux de construction/réhabilitation et d’équipement des infrastructures standards du secteur de l’éducation.

L’Agence pour la Construction des Infrastructures du Secteur de l’Education (ACISE) veut réorganiser la maîtrise d’œuvre, le suivi et le contrôle des travaux qu’elle exécute. Le but visé, est de s’assurer d’une supervision adéquate desdits travaux.

A cet effet, le gouvernement a approuvé ce mercredi 29 novembre 2023, le recrutement de bureaux d’études techniques pour la validation des dossiers d’exécution, le suivi et le contrôle des travaux de construction/réhabilitation et d’équipement des infrastructures standards du secteur de l’éducation.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, six bureaux d’études évoluant dans les douze départements sont recrutés, au regard de leur capacité technique et de leur potentiel en ressources humaines qualifiées, pour le suivi des missions d’études techniques, de surveillance et de contrôle des travaux de construction des infrastructures standards (salles de classe, blocs de latrines, blocs administratifs, laboratoires, bibliothèques, magasins, etc.) sur la base d’un partenariat pluriannuel.

