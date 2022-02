05 promoteurs d’universités privées convoqués au MESRS

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) a convoqué cinq (05) promoteurs d’Etablissements Privés d’Enseignement Supérieurs (EPES) qui ont été fermés le 1er Février dernier.

Les responsables des Universités fermées à la suite d’un contrôle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) ont été invités à une séance qui se tiendra, mercredi 09 février 2022, dans les locaux du ministère. Les promoteurs ont été convoqués par les autorités de la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES). Ils sont cinq promoteurs dont les établissements ont été mis sous scellés pour non respect de la règlementation (ouverture de section anglophone, défaut de présentation de candidats aux examens nationaux de l’Etat depuis 2017) le 1er février dernier. Il s’agit de : Institut Universitaire Africain du Bénin (Cotonou), Institut Supérieur de Communication d’Organisation et de Management (Iscom), POMA d’Ifangni, Triumphant university et de l’Institut Universitaire EDEXCEL dans la commune d’Ifangni.

