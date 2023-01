05 ministres élus selon les résultats de la CENA

Au terme des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome (CENA) mercredi 11 janvier 2023, 05 ministres ont été élus, et pourront siéger au parlement, 9e législature.

Abdoulaye Bio Tchané, Salimane Karimou, Séidou Adambi, Hervé Hêhomey, et Jean-Michel Abimbola sont les 05 ministres élus députés. La CENA a publié mercredi 11 janvier 2023 les grandes tendances du scrutin législatif du 08 janvier dernier.

Dans la course pour le parlement 9e législature, leurs collègues Aurélie Soulé Adam, Kouarou Yves Chabi, Raphael Akotègnon et Oswald Homeky n’ont pas pu se faire élire.

Ces résultats provisoires de la CENA placent le parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) en tête de classement avec 53 députés suivi du Bloc Républicain (BR) 28 députés et Les démocrates 28 députés.

F. A. A.

11 janvier 2023 par ,