05 marins Sud-coréens libérés

Kidnappés aux larges des côtes béninoises le mois dernier, 05 marins coréens ont recouvré leur liberté vendredi dernier aux environs de 22 heures.

Les marins libérés selon les informations rapportées par KBS WORLD Radio, sont en bonne santé, et transférés dans un lieu sécurisé arrangé par l’ambassade de leur pays au Nigéria. « Ils pourront regagner le Ghana dès qu’un transport aérien sera disponible », a informé le média précisant que l’identité des ravisseurs tout comme les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la libération n’ont pas été révélées.

Ces marins sud coréens étaient à bord d’un bateau de pêche au thon ghanéen, le « Panofi Frontier », lorsqu’ils ont été capturés par un groupe armé non identifié. C’est la deuxième fois qu’un rapt de ce type ciblant des marins du pays du Matin clair dans le golfe de Guinée est organisé.

En en 2019, au moins 42% de la piraterie et 90% des enlèvements de marins orchestrés dans le monde, ont eu lieu aux larges des côtes du Bénin, faisant ainsi de ce lieu, le terrain de chasse des pirates.

Afin de lutter contre le phénomène de la piraterie maritime, les députés ont renforcé au cours de la 3ème session extraordinaire en cours à l’Assemblée nationale, les compétences de la CRIET. Cette juridiction spéciale pourra désormais connaître et trancher les dossiers relatifs à la piraterie maritime.

F. A. A.

27 juillet 2020 par