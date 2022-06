05 décrets adoptés ce mercredi en Conseil des ministres

Le gouvernement a tenu ce mercredi 22 juin 2022, la session ordinaire du Conseil des ministres. 05 décrets adoptés au terme des travaux de la réunion hebdomadaire de l’exécutif.



Il s’agit des décrets portant attributions, organisation et fonctionnement du Comité national chargé de la Coordination des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au Bénin ; du régime de mise en œuvre des sanctions financières ciblées liées au financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ; du décret portant attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule nationale de traitement des informations financières ;

de l’approbation des statuts du Bureau enquêtes-accidents ;

et du décret portant modification du décret instituant le Millennium Challenge Account-Bénin II.

