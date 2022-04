04 sociétés agréées au code des investissements pour divers projets

Fludor Bénin S.A., Wadi Cashew SARL, Biolynx et TIC Bénin SARL et la Compagnie béninoise de production polyprolylène S.A. sont agréées au code des investissements pour divers projets. La décision a été prise ce mercredi 27 avril 2022 en Conseil des ministres.

Selon le Conseil des ministres, Fludor Bénin S.A., Wadi Cashew SARL, Biolynx et TIC Bénin SARL et la Compagnie béninoise de production polyprolylène S.A ont sollicité « le bénéfice de régime privilégié du Code des investissements pour divers projets destinés à renforcer le tissu industriel du Bénin avec des retombées dont la création de nombreux emplois ».

Fludor Bénin S.A. est admis au régime des investissements spécifiques, pour le projet d’installation d’une nouvelle ligne de production d’huiles végétales Fludor à Cana, dans la commune de Zogbodomey.

Wadi Cashew SARL est agréée au régime B pour l’installation et l’exploitation d’une unité de transformation de noix de cajou à Zounkpa, dans la commune de Bohicon.

Biolynx et TIC Bénin SARL est admis au régime A pour l’implantation d’une usine de production et de remplissage d’oxygène à usage médical à Sèmè-Ogoun, dans la commune de Sèmè-Podji.

Quant à la Compagnie béninoise de production polyprolylène S.A., elle est agréée au régime B pour la mise en place d’une unité industrielle de recyclage des déchets ménagers en granulés à Ahozon, dans la commune de Ouidah.

A.Ayosso

