03 sociétés agréées au régime B du Code des investissements

Le gouvernement a approuvé mercredi 20 septembre 2023, les demandes de trois sociétés au régime B du Code des investissements. Il s’agit de MASHI SARL, de la SONIMEX FB SARL, et de l’INDUSTRIE BENINOISE DE GRANITE ET SERVICES (IBGS) SA.

Trois sociétés obtiennent leurs agréments au régime B du Code des investissements. La décision a été prise ce mercredi 20 septembre 2023 en Conseil des ministres. Il s’agit selon le gouvernement, de MASHI SARL pour son projet d’installation et d’exploitation d’une unité de production d’huile de palmiste à usage cosmétique dans la zone industrielle de Sèmè-Podji.

La SONIMEX FB SARL a également obtenu l’agrément au régime B du Code des investissements pour l’installation et l’exploitation d’une ligne de laminage à chaud, dans le cadre de la fabrication de fer à béton à partir de la ferraille recyclée dans la zone industrielle de Sèmè-Podji. Dernière sur la liste, l’INDUSTRIE BENINOISE DE GRANITE ET SERVICES (IBGS) SA est également agréée pour son projet d’ouverture et d’exploitation d’une carrière de concassage de roches dans l’arrondissement de Dan, commune de Djidja.

Selon le Conseil des ministres, les facilités ainsi offertes à ces sociétés induiront la création d’environ 300 emplois permanents, le renforcement du tissu industriel et une plus-value pour l’économie béninoise.

20 septembre 2023 par ,