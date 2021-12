03 présumés cybercriminels déposés en prison

Trois présumés cybercriminels ont été placés sous mandat de dépôt après leur présentation, ce lundi 13 décembre 2021, au procureur spécial près la Cour de répression des Infractions économiques et du terrorisme.

Interpellés par l’Office Central de répression de la cybercriminalité, six (06) présumés cybercriminels dont une femme ont été présentés au procureur spécial près la Cour de répression des Infractions économiques et du terrorisme. Selon Frissons Radio, la jeune dame de 31 ans et deux autres présumés cybercriminels ont été placés sous mandat dépôt au terme de leur présentation pour escroquerie via internet. Ces présumés cybercriminels font du maraboutage et entretiennent des relations amoureuses dans le seul but d’arnaquer leurs victimes.

A.A.A

14 décembre 2021 par