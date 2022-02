03 nominations dans 02 ministères

Des nominations ont été prononcées ce mercredi 09 février 2022 en Conseil des ministres. Il y a deux (02) nominations au ministère du Numérique et de la Digitalisation et une (01) au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Les nominations prononcées :

Au ministère du Numérique et de la Digitalisation

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Marius ATAYI-GUEDEGBE

Conseiller technique au Numérique et à la Digitalisation : Monsieur Régis Donald HONTINFINDE

Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Nouréni MOUSSA.

