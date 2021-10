La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), a condamné ce lundi 25 octobre 2021, 03 cybercriminels.

05 ans de prison, et un million d’amende, c’est la sentence rendue par les juges de la juridiction spéciale.

Les mises en cause ont été reconnus coupables des faits d’escroquerie par le biais d’un système électronique.

F. A. A.

