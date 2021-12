02 présumés cybercriminels déposés à Akpro-Missérété

Présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), mercredi 22 décembre 2021, deux présumés cybercriminels ont été déposés en prison.

Impliqués dans un dossier d’escroquerie en ligne, quatre présumés cybercriminels ont été écoutés par le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Au terme de l’audition, un Béninois et un Burkinabé ont été déposés à la prison civile d’Akpro-Missérété. Selon Frissons Radio, les deux individus ont escroqué des Nigérians à hauteur de plus de 50 millions de FCFA. Interpellés par l’Office central de répression de la Cybercriminalité (OCRC), ils escroquent leurs victimes avec des portefeuilles magiques de maraboutage et prêt d’argent.

