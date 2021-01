02 nouveaux décès de Covid-19 enregistrés

Le Bénin compte 278 cas actifs pour un total de 3643 cas confirmés dont 3317 guéris et 48 décès, selon les statistiques officielles sur le coronavirus à la date du 20 janvier 2021. Ce qui porte le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 à 51 cas confirmés. Les mêmes sources indiquent 227 cas actifs pour un total de 3557 cas confirmés dont 3284 guéris et 46 décès à la date du 17 janvier 2021.

Le gouvernement invite à appeler le 136 dès l’apparition des symptômes. Le respect des mesures de prévention telles que le port systématique de masque, le lavage des mains à l’eau et au savon ou désinfection des mains avec du gel/solution hydro alcoolique, la distanciation de sécurité sanitaire d’au moins un mètre entre personnes est recommandé afin de limiter la propagation.

M. M.

22 janvier 2021 par