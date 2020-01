02 notaires placés en détention provisoire

Deux notaires séjournent depuis le mercredi 29 janvier 2020 à la prison civile de Missérété dans une affaire de parcelles à Cotonou.

Auditionnés à la Brigade économique et financière (BEF), les notaires ont été présentés au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Placés en détention provisoire à la prison civile de Missérété, leur procès est fixé au lundi 9 mars prochain.

Selon Frissons Radio l’affaire de parcelles date de plusieurs années et les notaires seraient de renom.

Il s’agit des sieur A. B. et M. A.

Akpédjé AYOSSO

31 janvier 2020 par