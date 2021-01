02 morts sur la route de Porto-Novo

Accident de circulation dans la matinée de ce mardi 05 janvier 2021 à Ganvidokpo sur la route de Porto-Novo. Le bilan fait état de 02 morts et 02 blessés.

Un conducteur de taxi-moto ayant transporté 3 passagers, un père, une mère de famille et leur enfant en direction de Cotonou a percuté un camion. Le choc a été violent. La mère et le Zémidjan sont décédés sur-le-champ. Grièvement blessés, le père et l’enfant ont été évacués par les sapeurs-pompiers au Centre hospitalier départemental de l’Ouémé à Porto-Novo.

