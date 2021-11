02 chercheuses de l’UAC reçoivent le Prix Jeunes Talents

Deux chercheuses de l’Université d’Abomey-Calavi reçoivent le Prix Jeunes Talents 2021 L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.

Chaque année, la Fondation L’Oréal et l’UNESCO récompensent 20 femmes scientifiques africaines qui se démarquent de par leurs travaux de recherche. Pour l’édition 2021, deux lauréates sont originaires du Bénin. Il s’agit de la post-doctorante en sciences de la vie et spécialisée en microbiologie Esther Deguenon. Ces recherches actuelles visent à « identifier et apprivoiser les gènes de résistance aux antibiotiques et aux produits chimiques antibiotiques dans l’eau potable pour une meilleure qualité de vie ». Consciente de l’interconnexion entre l’homme, les animaux, les plantes et leur environnement commun, elle exploite la microbiologie moléculaire et la pharmacologie dans la lutte contre la multirésistance aux médicaments. Esther Deguenon rêve d’une Afrique et d’un monde où les maladies infectieuses ne menacent plus les enfants et les plus vulnérables, où la résistance antimicrobienne est efficacement contrôlée et où l’accès à la santé est une réalité pour tous.

La deuxième lauréate béninoise est Mênonli Adjobimey Vissoh, titulaire d’un doctorat en médecine et d’un master en épidémiologie. Spécialisée dans la santé au travail, elle mène ses recherches sur les « Risques sanitaires associés à certaines maladies chroniques chez les travailleurs des usines textiles ». La doctorante fait aussi des recherches sur la santé au travail. Elle joue un rôle de premier plan dans le programme national de lutte contre la tuberculose au Bénin.

L’édition 2021 du Prix Pour les Femmes et la Science aura lieu le 25 novembre prochain à Kigali (Rwanda).

A.A.A

22 novembre 2021 par