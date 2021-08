01 Béninois et 08 Nigérianes condamnés

Le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa a condamné un Béninois et huit (08) femmes de nationalité nigériane dans une affaire de proxénétisme le 5 août 2021.

Déposés en prison le 05 juillet 2021 pour une affaire de proxénétisme, ils sont désormais fixés sur leur sort. Il s’agit d’un Béninois et ses complices ; huit femmes Nigérianes. Selon ‘’La Nation’’, le Béninois a été condamné à douze (12) mois d’emprisonnement dont six (06) fermes pour des faits de proxénétisme. Les huit Nigérianes ont écopé chacune de (06) six mois d’emprisonnement dont (03) trois fermes.

Les faits remontent à juin 2021. Le Béninois a loué l’une des villas qui sert de résidence aux responsables de la Société des Industries textiles (Sitex). Les huit Nigérianes y menaient leur activité de prostitution.

A l’éclatement de l’affaire, le Béninois, ses complices et le chef matériel de la Sitex qui a loué la villa ont été interpelés par la police.

Le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa a relaxé le chef matériel de la Sitex. A en croire l’administrateur délégué de la Sitex rapporté par ‘’La Nation’’, la location des villas est une décision du Conseil d’administration afin de soulager financièrement la structure en difficulté.

