Zimé Chabi Inoussa, nouveau maire de Parakou

L’élection du Maire, de ses adjoints et chefs d’arrondissements de la commune de Parakou a eu lieu ce jeudi 13 août 2020 sous la direction du préfet du Borgou Djibril Mama Cissé. Le choix du nouveau maire a été porté sur Zimé Chabi Inoussa du Bloc Républicain. Aboubakar Yaya du parti FCBE n’est donc plus à la tête de la municipalité de Parakou.

Le nouveau maire Zimé Chabi Inoussa a comme adjoints Charles Toko, Moustapha Orou-Gankou et Abdoulaye Alimatou respectivement premier, deuxième et troisième.

Nouvel Exécutif Municipal de Parakou

Maire : Zimé Chabi Inoussa

1er Adjoint : Charles Toko

2è Adjoint : Moustapha Orou-Gankou

3è Adjoint : Abdoulaye Alimatou

CA1 : Idrissou Boukari

CA2 : -

CA3 : Ibrahim Chabi Mama

13 août 2020