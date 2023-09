Zeynab sort "Odéka", son nouvel album

L’artiste Zeynab Habib vient d’enrichir l’arène musicale béninoise d’un nouvel album. "Odéka", est la dernière production artistique de la chanteuse, et inspirée des cultures béninoise et togolaise.

Après une incursion sur la scène musicale internationale qui lui a permis de se plonger dans la richesse culturelle du Nigeria avec des titres en Yoruba et en anglais, la star de la musique béninoise se tourne cette fois-ci vers le Togo. Zeynab Habib sort "Odéka" qui signifie en langue mina "toi seul". Il s’agit d’un hymne à l’union entre la femme et l’homme.

Par cette incursion au Togo, la musicienne donne la preuve qu’on peut utiliser la musique comme un moyen de célébrer la diversité culturelle qui lie le Bénin et le Togo.

F. A. A.

