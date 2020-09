Zeynab et Fanicko nominés aux Afrimma Awards 2020

Deux artistes béninois sont nominés dans différentes catégories aux Afrimma Awards 2020. Il s’agit de Zeynab Habib et Fanicko.

Les deux artistes du Bénin vont compétir aux côtés de grandes stars de la musique africaine. La star Zeynab est nominée dans la catégorie Best Female West Africa et aussi dans la catégorie Video of The Year avec le titre de la chanson Waa feat le Togolais Santrinos Raphaël.

L’artiste Fanicko est nominé dans la catégorie Best Newcomer. Les votes se font sur le site officiel www.afrimma.com.

A.A.A

