Zakpota rejoint les bénéficiaires du volet Assurance Maladie

Le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin et son collègue des Affaires Sociales Véronique Tognifodé ont procédé, ce vendredi 17 Juin 2022, au lancement de l’extension du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH) dans la commune de Zakpota.

La commune de Zakpota, dans le département du Zou est désormais bénéficiaire du volet Assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH).

L’extension du volet Assurance maladie impacte 12.120 personnes dans cette commune. Les bénéficiaires pourront être pris en charge gratuitement dans les formations sanitaires publiques du Bénin.

« L’Etat supporte entièrement les frais liés à leur prise en charge sanitaire pour les pathologies contenues dans le panier de base. Ce panier comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font le plus souvent objet de la fréquentation de nos centres de santé comme le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections digestives, les affections respiratoires, les accouchements, les traumatismes etc. », a déclaré Véronique Tognifodé, ministre des Affaires sociales et de la Microfinance.

Le Ministre de la santé Benjamin Hounkpatin rassuré que « les soins de santé dans le cadre du projet ARCH respecteront les normes et standards de qualité du secteur ».

La cérémonie de lancement a eu lieu au centre de promotion sociale de la commune en présence de l’honorable Boniface Yehouetomey, membre du bureau de l’Assemblée nationale, du Préfet du Zou, des autorités communales et locales.

A.Ayosso

19 juin 2022 par ,