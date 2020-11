Yannick Emmanuel DOSSOU Candidat

De sources concordantes , on apprend que le Président/Directeur Général de l’Institut Manus – Fran.C.E., Yannick Emmanuel DOSSOU ( *YED* ), se prépare à entrer en lice pour la présidentielle d’Avril 2021. Les préparatifs vont bon train, et pour la déclaration officielle de candidature, ce ne serait qu’une question de jours.

Paul Tonon

Pour nombre d’observateurs nationaux et internationaux, l’on pourrait enregistrer des candidatures surprises à la présidentielle de 2021 au Bénin. Une personnalité à même d’apporter la paix et la sérénité dans le paysage politique national. Cette grande attente va bientôt être comblée.

Le Promoteur de la "Grande Nuit de l’Indépendance et des Trophées ‘’Cauri International’’ de l’Excellence, du Mérite et de l’Intégration », et Producteur d’émissions télévisées à grand succès, comme " Vous Pouvez Être Millionnaire ", une émission de culture générale, envisage de se mettre au service de la Nation et de la République.

Il veut placer sa candidature sous le signe de la Réconciliation, de la Paix et du Rassemblement.

Selon les indiscrétions, Yannick Emmanuel DOSSOU tient le sens de son engagement politique de John KENNEDY qui peut se résumer en ces termes :

« Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays ».



Une Transition Générationnelle s’impose…



Le Bénin vit une fracture sociale sans précédent depuis fort longtemps. Il va falloir y apporter une solution durable.

Selon nos sources, Yannick Emmanuel DOSSOU propose une transition générationnelle . S’il est vrai qu’on a l’habitude de dire que : ‘’C’est au bout de l’ancienne corde que l’on tisse la nouvelle, encore faudrait-il rechercher les bons bouts de l’ancienne corde pour y tisser solidement la nouvelle’’ ; afin d’amorcer cette transition générationnelle du pouvoir qui s’impose aujourd’hui.

YED pense qu’il aura sa partition à jouer. C’est pourquoi selon ses proches, il a pris son bâton de pèlerin pour parcourir les 546 arrondissements du Bénin à l’écoute des populations de nos villes et campagnes.

D’après nos sources YED a fait des démarches auprès des aînés et de la classe politique toutes tendances confondues. De ses échanges, il en vient à la conclusion, qu’il y a une tâche à accomplir pour redonner espoir aux Béninoises et Béninois.

Agé de 53 ans, Juriste et Gestionnaire des Entreprises de formation, Expert et Consultant en Communication, YED est un homme de grande écoute, patient et pragmatique, pétri d’expérience politique et de reconnaissance envers les anciens.

Issu d’une famille de militants politiques depuis avant les indépendances, son grand père, feu Pierre Nounagnon DOSSOU fût un grand soutien du feu Président Justin Tomêti AHOMADEGBE. Fils du Colonel Nounagnon Aguêmon J-François DOSSOU, ancien Ministre du Plan et de la Coopération Technique, des Transports et des Télécommunications, puis Garde des Sceaux du Général Mathieu KEREKOU, Il a grandi sous l’ombre tutélaire des Présidents Hubert MAGA, Emile Derlin ZINSOU, Mathieu KEREKOU... chez qui il a tour à tour, passé son temps d’apprentissage politique.



YED - La Nouvelle Voie,





Vivant depuis près de trente ans en France, où réside sa famille, il est depuis toujours à cheval entre l’hexagone et le Bénin sa terre natale. Attaché aux valeurs démocratiques et à la laïcité de l’Etat, il est un chrétien catholique fervent avec un grand sens des valeurs humaines. Humble et grand bosseur, il dispose d’un important carnet d’adresse aussi bien en Afrique qu’en Occident. On se souvient que c’est lui qui, sous l’ère Boni YAYI a réussi à faire venir au Bénin, le Président Michel KAFANDO du Burkina Faso pour une distinction. Parmi ses distingués invités à l’époque (dont certains furent Lauréats des trophées ‘’Cauri International’’), il y avait l’ancien Gouverneur de la BCEAO, Charles Konan BANNY, ancien Premier Ministre de la Côte d’Ivoire ; Feu Edem KODJO, ancien Premier Ministre du Togo et ancien Secrétaire Général de l’OUA (Union Africaine), la Grande Chancelière de l’Ordre National de la Côte d’Ivoire, Henriette DAGRI - DIABATE, etc. Il a de solides appuis en Afrique de l’Ouest, en Afrique Centrale et Australe. Il compte également de nombreux amis et partenaires à travers le monde.



Sa candidature assurent ses proches n’est dirigée contre personne. Elle répond à un besoin urgent de servir. Il s’agira pour lui de consolider les acquis, d’apaiser les souffrances et d’ouvrir des perspectives nouvelles en se présentant comme la Nouvelle voie. Il entend prendre entièrement sa place, dans le nouveau Bénin en construction, à travers les Assises Nationales Républicaines Inclusives, si Dieu lui donne la grâce d’accéder au pouvoir en 2021.

5 novembre 2020 par