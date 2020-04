Wadagni et Hounkpatin réceptionnent d’importants matériels

Le gouvernement du président Patrice Talon est très déterminé à épargner aux populations béninoises la pandémie du Coronavirus. Le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et son collègue de la santé, Benjamin Hounkpatin ont réceptionné dans l’après-midi de ce lundi 13 avril 2020 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, un important lot de matériels composé de 06 millions de masques faciaux, des médicaments et du matériel pour le personnel de soignant.

L’acquisition de cette quantité importante de masques et médicaments, permettra aux services de santé, de mieux contrer la propagation du Covid-19, et prendre en charge les malades.

Selon les chiffres officiels, le Bénin compte 35 cas confirmés du Covid-19.

F. A. A.

13 avril 2020 par