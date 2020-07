Le slameur béninois et africain Djamile Mama Gao a lancé depuis le 13 Juin 2020, une campagne de sensibilisation artistique baptisée « Je suis Albinos » en faveur de la cause des personnes vivant avec l’albinisme. L’occasion de faire connaître cette affection génétique, et de changer les regards sur les personnes albinos. Voici donc pourquoi vous devriez découvrir et soutenir cette campagne engagée…

Le slameur Djamile Mama Gao a fait un judicieux choix en élaborant sa campagne de manière conciliante, rassembleuse, plutôt que frontale. À sa découverte, l’on est avant tout plongé dans un univers de partage, de bienveillance, d’ouverture à l’autre, de découverte, de connaissance, de mise en valeur, de respect mutuel, et d’amour. De sorte à s’éloigner totalement des drames, des idées reçues qui ont le plus souvent accompagnées le sujet de l’albinisme en Afrique. Alors qu’on aurait pu croire qu’il s’agit d’une feinte intellectuelle, l’artiste fait tôt de préciser qu’il s’agit plutôt de « stratégie ». Et de préciser avec conviction : « le spectre de la positivité devrait être le premier élément dont on doit s’irradier quand on défend une cause aussi délicate et importante. Sinon, l’on tombe dans la perpétuation de ce qu’on ne désire pas, et l’on ne laisse pas voir ce qui mériterait d’être davantage connu ».



Autrement dit, d’après Djamile Mama Gao, il s’agit de partir du bien, pour combattre ce qui ne l’est pas. Car semble-t-il, reconstruire l’image autour des albinos, mériterait d’être pensée selon des prismes plus positifs, plus productifs, plus motivants, plus favorables. Afin que les albinos eux-mêmes s’admirent, s’acceptent, se repensent, changent leur rapport à eux-mêmes, avant d’espérer que les autres, fassent autant. Ainsi, durant cette campagne, l’on est amené à faire la connaissance de talents, d’initiatives, d’innovations, de projets ou d’histoires valorisantes par rapport à l’albinisme ou mettant en valeur les albinos.

Dans ce sens, plusieurs outils ont été prévus, notamment des séries photos réalisées avec la photographe Cécile Quenum ou la coiffeuse artistique Ursula Sindete, des capsules vidéo de sensibilisation, des chansons traitant du sujet sous différents angles aux côtés d’artistes du continent, des clips évocateurs, une exposition artistique, des documentaires, etc.

D’ailleurs, l’un des outils les plus marquants a été la vidéo de l’hymne de la campagne « Je suis Albinos », tourné en Belgique, et monté au Bénin : https://www.youtube.com/watch?v=KYzCd52kUU4

Clip qui a connu la participation d’Annie Mokto, l’une des activistes internationales les plus impliqués dans la défense des albinos dans la francophonie. Fonctionnant telle une prosopopée, Djamile Mama Gao s’y met dans la peau d’un albinos, pour parler à tout autre individu ayant une carnation différente, et qui chercherait à le regarder de façon stigmatisante ou à le repousser de quelconque manière.

En faisant des parallèles réalistes, des insinuations comparatives qui montrent puis démontrent la ressemblance de vie comme d’envies des albinos et des autres ; il parvient à prouver méthodiquement à quel point tout albinos est une personne comme une autre.



Aussi, l’artiste a envisagé élargir le champ d’impact de sa campagne sur l’ensemble du continent, notamment les pays où les albinos ont des situations moins reluisantes. Ainsi, en dehors du français, les langues telles que l’anglais, le swahili, le lingala, le fon et autres, seront utilisées pour atteindre des cibles diversifiées.

Il convient de mentionner également que pour rendre interactive, et impliquer tout le monde dans sa campagne, l’artiste a sollicité la participation spontanée de son réseau en leur demandant de partager leur vision positive de l’albinisme. Depuis, plus d’une centaine de participants (stars comme anonymes) ont déjà pris part à l’initiative et continuent de le faire.

Cela démontre à quel point la campagne « Je suis Albinos » interpelle et qu’en définitive, cette initiative du slameur Djamile Mama Gao, est une vraie virée virtuelle où l’on perçoit l’albinisme sous des aspects d’émancipations.

