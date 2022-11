Voici les types de casque non homologués

La répression du non port de casque démarre ce mardi 15 novembre 2022. La Police républicaine par la voix de son porte-parole, le commissaire de police de 1ère classe Eric Orou Yerima, a indiqué les types de casques autorisés.

Les usagers qui utilisent les « casques de chantier », « seront purement et simplement interpellés » car ces genres de casques ne sont « pas appropriés pour la conduite des motocyclettes ».

« On constate également que certaines de nos jeunes sœurs et nos mamans ont pris l’habitude de poser simplement le casque sur la tête sans mettre la jugulaire, ce qui ne leur garantit pas une bonne protection. En conséquence, elles seront également interpellées », a mis en garde le porte-parole de la Police républicaine, le commissaire de police de 1ère classe Eric Orou Yerima.

Pour ce qui est de la question des casques homologués, cet aspect relève du degré de protection que l’usager veut se garantir à lui-même, selon le porte-parole de la Police.

Le contrôle et la répression du non port de casque par les passagers et conducteurs démarrent ce mardi 15 novembre 2022 sur toute l’étendue du territoire national.

